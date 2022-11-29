Отряд монстров (фильм, 2019) смотреть онлайн

Фантастическая комедия о косплеерах, получивших способности своих персонажей. Авторы фильма собрали средства на съемки при помощи краудфандинга. Кельвин и его друзья создали свой собственный комикс «Отряд монстров» и теперь в образах его героев отправляются на крупный фестиваль. Там они надеются прорекламировать выход первого выпуска. Уже на месте команда другого независимого комикса приглашает Кельвина и компанию поучаствовать в таинственном соревновании. Они еще не знают, что его организовали пришельцы, которые отбирают людей для секретного задания. Достойны ли создатели изображать придуманных ими героев, узнаете, посмотрев фильм «Отряд монстров» (2019) онлайн на Wink.

