Отряд Бекки. Двойная вечеринка|Разговор с деревом (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Becca's Bunch
Мультфильм21 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Бекка – маленькая веселая птичка, живущая в лесу. По натуре она – прирожденный лидер, и ее окружают верные друзья и соратники: Рассел, Сильвия и Педро. Каждый свой день компания превращает в яркое приключение, а если на пути возникают трудности, герои их преодолевают и никогда не унывают.
СтранаИрландия, Великобритания
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
7.9 IMDb
- НФАктёр
Ноа
Фе Уильямс
- ДФАктёр
Дилан
Фрэнкел
- СПАктриса
Сьюзи
Пауэр
- БСАктёр
Бен
Стоун Зельман
- СГАктриса
Сабрина
Глоу
- УГАктёр
Уильям
Гаминара
- ДПАктёр
Джейден
Паке
- ЛБАктриса
Лиза
Биггз
- ГДАктёр
Грант
Джордж
- ЭСАктриса
Эми
Стефенсон
- ШЛСценарист
Шэйн
Ланган
- ЭССценарист
Эми
Стефенсон
- МКПродюсер
Марк
Камбертон
- ОМАктриса дубляжа
Ольга
Мешкова
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Янайт
- МЛАктриса дубляжа
Марфа
Литвиненко
- АБАктёр дубляжа
Александр
Бардалим
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ТДМонтажёр
Тьяго
Джил Батиста
- РХКомпозитор
Ричард
Хилл