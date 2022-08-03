Отряд Бекки. Двойная вечеринка|Разговор с деревом (фильм, 2018) смотреть онлайн

Отряд Бекки. Двойная вечеринка|Разговор с деревом
2018, Becca's Bunch
Мультфильм21 мин0+

Бекка – маленькая веселая птичка, живущая в лесу. По натуре она – прирожденный лидер, и ее окружают верные друзья и соратники: Рассел, Сильвия и Педро. Каждый свой день компания превращает в яркое приключение, а если на пути возникают трудности, герои их преодолевают и никогда не унывают.

Страна
Ирландия, Великобритания
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

7.9 IMDb

