Отрезанная рука (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

Группа людей отправившаяся в экспедицию на заброшенные рудники, оказывается запертой в пещере, выход из которой завалил внезапный камнепад. Через несколько дней безумно голодные и отчаявшиеся люди решают бросить жребий: кому быть съеденным первым. Незавидная участь выпадает молодому человеку. У него аккуратно отрезают руку, поджаривают и съедают. Неожиданно приходит помощь, и людей освобождают.

