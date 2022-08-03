Отрезанная рука
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Отрезанная рука

Отрезанная рука (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

6.51973, The Severed Arm
Ужасы91 мин18+

О фильме

Группа людей отправившаяся в экспедицию на заброшенные рудники, оказывается запертой в пещере, выход из которой завалил внезапный камнепад. Через несколько дней безумно голодные и отчаявшиеся люди решают бросить жребий: кому быть съеденным первым. Незавидная участь выпадает молодому человеку. У него аккуратно отрезают руку, поджаривают и съедают. Неожиданно приходит помощь, и людей освобождают.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.9 IMDb