Отражения № 3
Wink
Фильмы
Отражения № 3
4.82025, Miroirs No. 3
Триллер, Драма82 мин18+

Отражения № 3 (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

После страшной аварии молодая девушка останавливается в доме у незнакомки, постепенно вливаясь в жизнь ее семьи. Созерцательная драма «Отражения №3» — фильм Кристиана Петцольда из каннской программы «Двухнедельник режиссеров».

Лаура учится в консерватории, тихо страдает от депрессии и опрометчиво соглашается на парусное путешествие вместе со своим парнем Якобом и его друзьями. Перед самым отплытием она вдруг передумывает и просит Якоба отвезти ее к вокзалу. Между ними завязывается ссора, Якоб теряет управление и погибает в автокатастрофе, в то время как Лаура отделывается легкой царапиной. Шокированную девушку решает приютить живущая неподалеку Бетти, которая как будто видит в Лауре кого-то другого. Вскоре домой возвращаются ее муж и сын и сильно удивляются неожиданной гостье. Но время идет, и всем начинает казаться, что Лаура жила здесь всегда.

Сможет ли она оправиться от травмы, расскажет фильм «Отражения №3» (2025). Смотреть его вы можете в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Германия
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.6 IMDb