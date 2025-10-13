Отражения № 3 (фильм, 2025) смотреть онлайн

После страшной аварии молодая девушка останавливается в доме у незнакомки, постепенно вливаясь в жизнь ее семьи. Созерцательная драма «Отражения №3» — фильм Кристиана Петцольда из каннской программы «Двухнедельник режиссеров».



Лаура учится в консерватории, тихо страдает от депрессии и опрометчиво соглашается на парусное путешествие вместе со своим парнем Якобом и его друзьями. Перед самым отплытием она вдруг передумывает и просит Якоба отвезти ее к вокзалу. Между ними завязывается ссора, Якоб теряет управление и погибает в автокатастрофе, в то время как Лаура отделывается легкой царапиной. Шокированную девушку решает приютить живущая неподалеку Бетти, которая как будто видит в Лауре кого-то другого. Вскоре домой возвращаются ее муж и сын и сильно удивляются неожиданной гостье. Но время идет, и всем начинает казаться, что Лаура жила здесь всегда.



Сможет ли она оправиться от травмы, расскажет фильм «Отражения №3» (2025).


