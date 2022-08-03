Отражение гор. Алтай (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.62016, Отражение гор. Алтай
Документальный42 мин18+
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О фильме
Горный Алтай уникальный природный заповедник. Красота его гор, лесов и рек завораживает и потрясает. Айсулу возрождает традиции в настоящем времени, Леонид хранит и передает память о прошлом, Михаил отдает силы подрастающему поколению. Фильм снят в рамках совместной программы WWF и Фонда Citi.
СтранаУкраина, Великобритания, Россия
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
7.3 КиноПоиск