Отражение гор. Алтай
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Отражение гор. Алтай

Отражение гор. Алтай (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.62016, Отражение гор. Алтай
Документальный42 мин18+

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О фильме

Горный Алтай уникальный природный заповедник. Красота его гор, лесов и рек завораживает и потрясает. Айсулу возрождает традиции в настоящем времени, Леонид хранит и передает память о прошлом, Михаил отдает силы подрастающему поколению. Фильм снят в рамках совместной программы WWF и Фонда Citi.

Страна
Украина, Великобритания, Россия
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.3 КиноПоиск