Отравленная любовь (фильм, 2024) смотреть онлайн

Бывшие муж и жена через десять лет после расставания встречаются снова и понимают, как много они должны сказать друг другу. Фильм «Отравленная любовь» — психологическая драма с обладателем премии «Оскар» Тимом Ротом и Трине Дюрхолм о травмах, которые могут разобщить и объединить вновь. По известной пьесе датского драматурга Лота Векеманса «Яд».



Брак Лукаса и Эдит разрушился, когда страшная трагедия унесла жизнь их единственного сына. Спустя десять лет они воссоединяются на могиле ребенка и начинают непростой разговор. Взаимные упреки и обиды всплывают на поверхность. Она обвиняет его в бегстве от проблем и признается, что по-прежнему не смирилась с потерей сына. Он делится своим опытом и просит его понять. Эмоции бьют через край, оттенки чувств сменяют друг друга, и обоим становится понятно, что обсудить произошедшее было просто необходимо.



Найдут ли бывшие супруги силы справиться с горем и простить друг друга? Насладиться тонкими актерскими работами позволит фильм «Отравленная любовь» (2024), смотреть онлайн который можно на Wink.



