Отпуск без конца (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Фильм посвящeн юному жителю Манхеттена без крыши над головой и средств к существованию. Два с половиной дня главный герой бездельничает, дурачится, встречает множество колоритных персонажей и мечтает походить на своего однофамильца - великого джазмена Чарли Паркера, неистового короля бибопа.
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Джим
Джармуш
- КПАктёр
Крис
Паркер
- ЛГАктриса
Лейла
Гастилл
- ДЛАктёр
Джон
Лури
- РБАктёр
Ричард
Боэ
- СДАктриса
Сара
Драйвер
- ЧСАктёр
Чарли
Спейдман
- ДФАктриса
Джейн
Файр
- РБАктриса
Рут
Болтон
- ЭСАктриса
Эвелин
Смит
- МДАктриса
Мария
Дювал
- Сценарист
Джим
Джармуш
- Продюсер
Джим
Джармуш
- Монт�ажёр
Джим
Джармуш
- ТДОператор
Том
ДиЧилло
- Композитор
Джим
Джармуш
- ДЛКомпозитор
Джон
Лури