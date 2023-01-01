Отпуск без конца
Wink
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Отпуск без конца
7.91980, Permanent Vacation
Драмы, Комедии71 мин16+

Отпуск без конца (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Фильм посвящeн юному жителю Манхеттена без крыши над головой и средств к существованию. Два с половиной дня главный герой бездельничает, дурачится, встречает множество колоритных персонажей и мечтает походить на своего однофамильца - великого джазмена Чарли Паркера, неистового короля бибопа.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb