Отпуск без конца (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Фильм посвящeн юному жителю Манхеттена без крыши над головой и средств к существованию. Два с половиной дня главный герой бездельничает, дурачится, встречает множество колоритных персонажей и мечтает походить на своего однофамильца - великого джазмена Чарли Паркера, неистового короля бибопа.



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