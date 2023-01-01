Отпечатки (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Переводчица-синхронистка Алиса живет двойной жизнью, в постоянном стрессе. Но все тайное становится явным, и Алису ждут большие неприятности.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- МФРежиссёр
Марио
Фанелли
- ФБАктриса
Флоринда
Болкан
- ПМАктёр
Питер
МакЭнери
- НЭАктриса
Николетта
Элми
- КБАктриса
Катерина
Боратто
- ДКАктёр
Джон
Карлсен
- ЭРАктриса
Эсмеральда
Русполи
- ИГАктриса
Ида
Галли
- МААктриса
Мириам
Асеведо
- РТАктриса
Розита
Торош
- ЛААктёр
Луиджи
Антонио Гуэрра
- МФСценарист
Марио
Фанелли
- МЧПродюсер
Марина
Чиконья
- ПЛХудожник
Пьер
Луиджи Пицци
- РПМонтажёр
Роберто
Перпиньяни
- ВСОператор
Витторио
Стораро
- НПКомпозитор
Никола
Пьовани