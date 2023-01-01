Отпечатки
Wink
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Отпечатки
5.71975, Le orme
Ужасы, Детектив92 мин18+

Отпечатки (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Переводчица-синхронистка Алиса живет двойной жизнью, в постоянном стрессе. Но все тайное становится явным, и Алису ждут большие неприятности.

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Страна
Италия
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отпечатки»