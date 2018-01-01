Wink
Фильмы
Открытое море: Монстр глубины
Актёры и съёмочная группа фильма «Открытое море: Монстр глубины»

Актёры и съёмочная группа фильма «Открытое море: Монстр глубины»

Режиссёры

Эндрю Трауки

Эндрю Трауки

Andrew Traucki
Режиссёр

Актёры

Тересса Лиэн

Тересса Лиэн

Teressa Liane
АктрисаNic
Анн Чуонг

Анн Чуонг

Ann Truong
АктрисаJodie
Саския Арчер

Саския Арчер

Saskia Archer
АктрисаAnnie
Кейт Листер

Кейт Листер

Kate Lister
АктрисаLisa
Бриджет Бёрт

Бриджет Бёрт

Bridget Burt
АктрисаCathy
Тим Росс

Тим Росс

Tim Ross
АктёрGreg
Барни Линг

Барни Линг

Barney Ling
АктёрWinston

Сценаристы

Эндрю Трауки

Эндрю Трауки

Andrew Traucki
Сценарист

Продюсеры

Джек Кристиан

Джек Кристиан

Jack Christian
Продюсер
Майкл Робертсон

Майкл Робертсон

Michael Robertson
Продюсер
Эндрю Трауки

Эндрю Трауки

Andrew Traucki
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Алия Насырова

Алия Насырова

Актриса дубляжа
Дина Бобылёва

Дина Бобылёва

Актриса дубляжа
Алёна Андронова

Алёна Андронова

Актриса дубляжа
Владимир Рыбальченко

Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа

Художники

Брэд Диберт

Брэд Диберт

Brad Diebert
Художник
Зед Драгойлович

Зед Драгойлович

Zed Dragojlovich
Художник

Композиторы

Марк Смит

Марк Смит

Mark Smythe
Композитор