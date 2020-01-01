Отклонение
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Отклонение

Отклонение (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.02020, The Swerve
Драмы94 мин18+

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Сюжет

У Холли, кажется, есть все: двое детей, хороший дом, работа учителя и муж-карьерист. Но оказывается, что в её мире всё не так. Бессонница. И странные сны после лекарств. И можно ли их назвать снами? А еще мышь, которая появляется в ее доме. Из-за этого всего Холли теряет контроль над собой.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 IMDb