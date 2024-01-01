Отец года (Фильм 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Впервые за много лет отец-карьерист остается один с детьми на попечении. Голливудские звезды Майкл Китон и Мила Кунис в уютной комедии «Отец года». Фильм о переосмыслении жизненных приоритетов подходит для просмотра в�сей семьей.



Энди управляет художественной галереей и посвящает ей все свободное время. Двумя детьми занимается его вторая жена Наоми. Но внезапно Наоми объявляет, что на три месяца ложится в рехаб из-за алкогольной зависимости и теперь о близнецах придется заботиться мужу. Энди было решил как всегда переложить обязанности на свою старшую дочь от первого брака, но она беременна и помогать отказывается — у нее и так полно хлопот. Так отцу все же приходится погрузиться в семейные дела: ходить на родительские собрания, научиться готовить и собирать в школу, закупаться в магазинах и отвозить беременную дочь к доктору. Новый образ жизни приносит с собой новые вызовы, позволяющие Энди взглянуть на себя под неожиданным углом.



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