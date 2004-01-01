Отель "Руанда" (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Сюжет фильма основан на реальных событиях середины 90-х годов прошлого века, когда народ хуту, составлявший в Руанде этническое большинство, устроил в стране кровавую резню, уничтожив более миллиона человек, принадлежавших народу тутси. Главный герой фильма по имени Пол — управляющий престижного отеля в столице Руанды, в котором от убийц укрылись несколько сотен человек. Пол делает все от него зависящее, чтобы их спасти. Ситуация осложняется тем, что жена Пола также принадлежит народу тутси. У Пола большие связи, он не гнушается ни подкупом, ни шантажом он угрожает, умоляет, льстит… И спасает от гибели 1268 человек.



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