Отчаянная домохозяйка (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Роберт Пюжоль возглавляет фабрику по производству зонтов. Он изменяет жене и никак не может справиться с забастовкой работников. Разборки с бастующими доводят месье Пюжоля до больницы, а в директорское кресло садится мадам Пюжоль. Оказывается, что наивная домохозяйка не только способна удачно управлять заводом, но и не настолько проста, как кажется.



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