Отчаянная домохозяйка
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Отчаянная домохозяйка

Отчаянная домохозяйка (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Potiche
Комедии98 мин18+

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Сюжет

Роберт Пюжоль возглавляет фабрику по производству зонтов. Он изменяет жене и никак не может справиться с забастовкой работников. Разборки с бастующими доводят месье Пюжоля до больницы, а в директорское кресло садится мадам Пюжоль. Оказывается, что наивная домохозяйка не только способна удачно управлять заводом, но и не настолько проста, как кажется.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отчаянная домохозяйка»

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