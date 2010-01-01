Отчаянная домохозяйка (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Potiche
Комедии98 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Роберт Пюжоль возглавляет фабрику по производству зонтов. Он изменяет жене и никак не может справиться с забастовкой работников. Разборки с бастующими доводят месье Пюжоля до больницы, а в директорское кресло садится мадам Пюжоль. Оказывается, что наивная домохозяйка не только способна удачно управлять заводом, но и не настолько проста, как кажется.
Отчаянная домохозяйка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Франсуа
Озон
- КДАктриса
Катрин
Денёв
- Актёр
Жерар
Депардье
- Актёр
Фабрис
Лукини
- КВАктриса
Карин
Вьяр
- ЖГАктриса
Жюдит
Годреш
- ЖРАктёр
Жереми
Ренье
- СЛАктёр
Серхи
Лопес
- ЭДАктриса
Эвелин
Дандри
- БЛАктёр
Брюно
Лоше
- ГААктёр
Готье
Абу
- Сценарист
Франсуа
Озон
- ПБСценарист
Пьер
Бариллет
- ЭАПродюсер
Эрик
Альтмайер
- НАПродюсер
Николас
Альтмайер
- ПШХудожница
Паскалин
Шаванн
- ЛГМонтажёр
Лор
Гердетт
- ЙЛОператор
Йорик
Ле Со
- ФРКомпозитор
Филипп
Ромби