От кутюр (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Стильная драма о высокой моде и неожиданной дружбе. «От кутюр» — фильм о двух совершенно разных женщинах, которые учатся работать вместе и создавать прекрасное.
Опытная швея дома Dior Эстер готовится выйти на пенсию, чувствуя, что ее карьера подошла к завершению. Но одна встреча в метро переворачивает ее жизнь. Юная воровка Жади крадет сумку женщины. Та, однако, не вызывает полицию, а решает помочь девушке и берет ее под крыло. Вскоре выясняется, что у Жади золотые руки, ей предлагают стажировку в мастерской. Работа в мире моды полна конкуренции, непонимания и зависти, но постепенно наставница и ученица находят общий язык. Жади осваивается в новой профессии, а Эстер находит силы наладить отношения с дочерью и снова поверить в жизнь.
Смотреть «От кутюр» можно в онлайн-кинотеатре Wink. Это эмоциональная история о творчестве и закулисье мира высокой моды.
Рейтинг
- СОРежиссёр
Сильви
Оайон
- НБАктриса
Натали
Бай
- ЛКАктриса
Лина
Кудри
- ПААктриса
Паскаль
Арбийо
- КПАктриса
Клод
Перрон
- СБАктриса
Сумэй
Бокум
- АБАктёр
Адам
Бесса
- АТАктриса
Александрина
Туркан
- РБАктёр
Ромен
Бро
- КВАктриса
Клодин
Винсент
- ФУАктриса
Фарида
Ушани
- ВБАктёр
Вёрджил
Брэмли
- СБАктёр
Саид
Беншнафа
- ХБАктриса
Хэди
Берт
- СШАктриса
Сандра
Шоке
- ВЛАктёр
Виктор
Лефевр
- ЛКАктёр
Луиджи
Кренер
- БГАктёр
Бенжамин
Готье
- ККАктриса
Клотильда
Куро
- СОСценарист
Сильви
Оайон
- СВСценарист
Сильви
Веред
- ОКПродюсер
Оливье
Кан
- ПЛКомпозитор
Паскаль
Ленгань