Стильная драма о высокой моде и неожиданной дружбе. «От кутюр» — фильм о двух совершенно разных женщинах, которые учатся работать вместе и создавать прекрасное.



Опытная швея дома Dior Эстер готовится выйти на пенсию, чувствуя, что ее карьера подошла к завершению. Но одна встреча в метро переворачивает ее жизнь. Юная воровка Жади крадет сумку женщины. Та, однако, не вызывает полицию, а решает помочь девушке и берет ее под крыло. Вскоре выясняется, что у Жади золотые руки, ей предлагают стажировку в мастерской. Работа в мире моды полна конкуренции, непонимания и зависти, но постепенно наставница и ученица находят общий язык. Жади осваивается в новой профессии, а Эстер находит силы наладить отношения с дочерью и снова поверить в жизнь.



Смотреть «От кутюр» можно в онлайн-кинотеатре Wink. Это эмоциональная история о творчестве и закулисье мира высокой моды.

