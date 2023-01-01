Острова
Острова (фильм, 1983) смотреть онлайн

1983, Les îles
Фэнтези, Драма18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фабрис отказывается от всего имущества чтобы помочь жителям нескольких островов справиться с засухой и другими жизненно важными проблемами.

Страна
Франция, Германия
Жанр
Драма, Фэнтези

Рейтинг