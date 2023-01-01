Остров теней (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Атмосферный шведский триллер о молодом метеорологе, который пытается разгадать тайну самоубийства своего отца, отправившись на далекий остров с маяком. Дэвид был еще совсем ребенком, когда умер его отец. В памяти остались только смутные воспоминания о нем, а причина, по которой тот решился на самоубийство, покрыта тайной. Из документов отца Дэвид узнает, что перед смертью отец находился на небольшом острове в Баренцевом море, и отправляется туда, надеясь пролить свет на случившееся. Первое время маяк не желает помогать Дэвиду — у молодого человека появляется только больше вопросов. Он знакомится с Сарой, живущей на соседнем острове, и все глубже погружается в паранойю и кошмары.



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