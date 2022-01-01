Остров прощения
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Остров прощения

Остров прощения (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

7.72022, The Island of Forgiveness
Драма81 мин18+

О фильме

Успешный писатель возвращается в Тунис, чтобы развеять прах матери, и сталкивается с болезненными воспоминаниями о детстве. Драма «Остров прощения» — фильм о том, как сложно справиться с глубокими травмами.

Андреа Ликари — писатель, университетский преподаватель и один из главных мыслителей Рима. Когда-то дед Андреа перебрался из Сицилии в Тунис в поисках денег и благополучия, и его христианская семья попала под влияние мусульманской общины. Теперь, когда Андреа исполнилось 60 лет, он возвращается в Тунис, чтобы выполнить последнее желание матери — развеять ее прах над островом. Однако здесь теперь он столкнется с демонами прошлого, чтобы найти покой и простить себя.

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Страна
Тунис
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

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