Остров прощения (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Успешный писатель возвращается в Тунис, чтобы развеять прах матери, и сталкивается с болезненными воспоминаниями о детстве. Драма «Остров прощения» — фильм о том, как сложно справиться с глубокими травмами.



Андреа Ликари — писатель, университетский преподаватель и один из главных мыслителей Рима. Когда-то дед Андреа перебрался из Сицилии в Тунис в поисках денег и благополучия, и его христианская семья попала под влияние мусульманской общины. Теперь, когда Андреа исполнилось 60 лет, он возвращается в Тунис, чтобы выполнить последнее желание матери — развеять ее прах над островом. Однако здесь теперь он столкнется с демонами прошлого, чтобы найти покой и простить себя.



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