Остров призраков
Wink
Фильмы
Остров призраков
5.52021, Shepherd
Ужасы99 мин16+

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Остров призраков (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Недавно овдовевший Эрик устраивается на работу пастухом на далеком шотландском острове с маяком - так он надеется сбежать от тоски. У него не остается никакой связи с внешним миром, кроме одноглазой лодочницы, которая иногда привозит ему припасы. Большую часть времени Эрик проводит со своим псом Бакстером, и вскоре одиночество становится невыносимым. Мужчину начинают мучить видения, он видит загадочную фигуру в черном, которая его преследует, а грань между реальностью и мороком размывается.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Остров призраков»

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