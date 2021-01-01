Остров призраков (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Недавно овдовевший Эрик устраивается на работу пастухом на далеком шотландском острове с маяком - так он надеется сбежать от тоски. У него не остается никакой связи с внешним миром, кроме одноглазой лодочницы, которая иногда привозит ему припасы. Большую часть времени Эрик проводит со своим псом Бакстером, и вскоре одиночество становится невыносимым. Мужчину начинают мучить видения, он видит загадочную фигуру в черном, которая его преследует, а грань между реальностью и мороком размывается.



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