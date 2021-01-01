Остров призраков (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Недавно овдовевший Эрик устраивается на работу пастухом на далеком шотландском острове с маяком - так он надеется сбежать от тоски. У него не остается никакой связи с внешним миром, кроме одноглазой лодочницы, которая иногда привозит ему припасы. Большую часть времени Эрик проводит со своим псом Бакстером, и вскоре одиночество становится невыносимым. Мужчину начинают мучить видения, он видит загадочную фигуру в черном, которая его преследует, а грань между реальностью и мороком размывается.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыУжасы
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.9 IMDb
- РОРежиссёр
Расселл
Оуэн
- ТХАктёр
Том
Хьюз
- ГСАктриса
Грета
Скакки
- КДАктриса
Кейт
Дики
- НДАктёр
Ник
Данкалф
- ДМАктёр
Джэми
Мари Лири
- ДСАктёр
Джатиндер
Сингх Рандхава
- РОСценарист
Расселл
Оуэн
- РОПродюсер
Расселл
Оуэн
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Кумыш
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- ДСХудожница
Джиджи
Сигел
- ДПМонтажёр
Джеймс
Пейдж