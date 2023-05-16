Острие ножа
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Острие ножа

Острие ножа (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.62009, Knife Edge
Ужасы, Триллер90 мин18+

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О фильме

Успешная карьеристка Эмма в одночасье решает оставить шумный Нью-Йорк и переехать с мужем и пятилетним сыном в провинциальную Англию. Здесь семейство поселяется в большом старом здании, но надежды на спокойную жизнь рушатся, когда новое жилище начинает проявлять свой негостеприимный характер. Являющиеся Эмме кровавые видения и галлюцинации начинают убеждать её в том, что сам дом и примыкающий к нему мрачный лес скрывают от посторонних свои зловещие тайны.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.5 IMDb