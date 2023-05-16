Острие ножа (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.62009, Knife Edge
Ужасы, Триллер90 мин18+
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О фильме
Успешная карьеристка Эмма в одночасье решает оставить шумный Нью-Йорк и переехать с мужем и пятилетним сыном в провинциальную Англию. Здесь семейство поселяется в большом старом здании, но надежды на спокойную жизнь рушатся, когда новое жилище начинает проявлять свой негостеприимный характер. Являющиеся Эмме кровавые видения и галлюцинации начинают убеждать её в том, что сам дом и примыкающий к нему мрачный лес скрывают от посторонних свои зловещие тайны.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрУжасы, Триллер
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ЭХРежиссёр
Энтони
Хикокс
- ХБАктёр
Хью
Бонневилль
- НПАктриса
Натали
Пресс
- Актёр
Маттьё
Бужна
- МРАктёр
Майлз
Ронейн
- НУАктёр
Найджел
Уитми
- ППАктёр
Патрик
Полетти
- КДАктриса
Кимберли
Джерадж
- ТВАктёр
Тим
Вэйд
- НМАктриса
Нина
Машэллик
- Актёр
Марк
Холден
- ЭХСценарист
Энтони
Хикокс
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ЕМАктриса дубляжа
Елена
Маркелова
- АНАктёр дубляжа
Анатолий
Нокс
- ГФКомпозитор
Гай
Фарли