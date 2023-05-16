Успешная карьеристка Эмма в одночасье решает оставить шумный Нью-Йорк и переехать с мужем и пятилетним сыном в провинциальную Англию. Здесь семейство поселяется в большом старом здании, но надежды на спокойную жизнь рушатся, когда новое жилище начинает проявлять свой негостеприимный характер. Являющиеся Эмме кровавые видения и галлюцинации начинают убеждать её в том, что сам дом и примыкающий к нему мрачный лес скрывают от посторонних свои зловещие тайны.

