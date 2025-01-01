Сюжет

Турецкая мелодрама о том, как бизнес может разрушить личное счастье или помочь его обрести. Фильм «Оставь это ветру» в кино: красивая сказка на фоне море и закатов.



Судьба разлучила Эге и Аслы в пятилетнем возрасте. Они не родственники, их связывает кое-что покрепче крови: наследство в виде огромной корпорации, которой требуется твердая рука и железная воля. Эге закончил престижный университет за рубежом, но по возвращении отринул идею стать корпоративной акулой и предпочел расслабленную жизнь серфера. Зато у Аслы характер оказался тяжелее чугуна и она взяла компанию в ежовые рукавицы. После финансового кризиса ее корпорации потребовался большой и прибыльный проект, и похоже, что им может стать только огромный отель в бухте, где Эге каждый день рассекает волны. Девушка уверена, что ей будет легко уломать друга детства на подпись, но не тут-то было. Когда они встречаются вновь, то сталкиваются не только их сиюминутные интересы, но и давнишние вопросы, обиды, а также взаимный интерес. Это противостояние можно выиграть по-разному, и оба они будут использовать все доступные методы, чтобы добиться своего.



Им предстоит провести вместе один день и решить судьбу целой бизнес-империи и собственных сердец. Справятся ли они? «Оставь это ветру»: билеты в кино можно купить через сервис Афиша на Wink.



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