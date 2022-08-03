Особо тяжкое преступление (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.32013, Felony
Триллер, Детектив101 мин18+
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О фильме
Хорошо отпраздновав с коллегами полученную награду за поимку крупной банды, офицер полиции садится за руль и в итоге сбивает юного велосипедиста. Он бросается мальчишке на помощь, делает ему искусственное дыхание, а затем дает показания приехавшим на место происшествия полицейским. Однако в последнюю секунду он решает сказать им неправду, что в итоге кардинально меняет и его судьбу, и жизнь этих представителей закона.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- МСРежиссёр
Мэттью
Савилл
- Актёр
Том
Уилкинсон
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- Актёр
Джай
Кортни
- МДАктриса
Мелисса
Джордж
- МСАктёр
Марк
Симпсон
- ПЦАктёр
Пол
Цезар
- РГАктёр
Райан
Гибсон
- ГЧАктёр
Гленн
Чоу
- РФАктёр
Роб
Флэнеган
- ДОАктёр
Джек
О’Рурк
- Сценарист
Джоэл
Эдгертон
- МБПродюсер
Майкл
Бенаройя
- Продюсер
Розмари
Блайт
- Продюсер
Джоэл
Эдгертон
- СНХудожница
Софи
Нэш
- ДМХудожница
Джоэнна
Мэй Парк
- БДХудожница
Беверли
Данн
- МУОператор
Марк
Уэрхем