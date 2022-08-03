Особо тяжкое преступление
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Особо тяжкое преступление

Особо тяжкое преступление (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.32013, Felony
Триллер, Детектив101 мин18+

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О фильме

Хорошо отпраздновав с коллегами полученную награду за поимку крупной банды, офицер полиции садится за руль и в итоге сбивает юного велосипедиста. Он бросается мальчишке на помощь, делает ему искусственное дыхание, а затем дает показания приехавшим на место происшествия полицейским. Однако в последнюю секунду он решает сказать им неправду, что в итоге кардинально меняет и его судьбу, и жизнь этих представителей закона.

Страна
США, Австралия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Особо тяжкое преступление»