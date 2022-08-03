Особо тяжкое преступление (фильм, 2013) смотреть онлайн

Хорошо отпраздновав с коллегами полученную награду за поимку крупной банды, офицер полиции садится за руль и в итоге сбивает юного велосипедиста. Он бросается мальчишке на помощь, делает ему искусственное дыхание, а затем дает показания приехавшим на место происшествия полицейским. Однако в последнюю секунду он решает сказать им неправду, что в итоге кардинально меняет и его судьбу, и жизнь этих представителей закона.

