Особо опасен (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.92009, Wanted
Боевик, Триллер142 мин16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
У Джханви три жениха. Первый - намного старше и довольно толстый. Второй - полицейский инспектор, который уже женат. Третий - мужчина, который часто приходит ей на помощь, но разбивает ее сердце, когда она узнает, что он - хладнокровный убийца...
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ПРежиссёр
Прабхудева
- СКАктёр
Салман
Кхан
- АТАктриса
Айеша
Такиа
- ПРАктёр
Пракаш
Радж
- ВКАктёр
Винод
Кханна
- ГНАктёр
Говинд
Намдео
- ММАктёр
Махеш
Манджрекар
- ИКАктёр
Индер
Кумар
- МЧАктриса
Махек
Чхал
- МПАктёр
Манодж
Пахва
- АМАктёр
Ассим
Мерчант
- СКСценарист
Сунил
Кумар Агравал
- ШАСценарист
Шираз
Ахмед
- ВАСценарист
Ваджид
Али
- БКПродюсер
Бони
Капур
- АКПродюсер
Арджун
Капур
- ВКХудожник
Васик
Кхан
- САКомпозитор
Саджид
Али
- ВАКомпозитор
Ваджид
Али
- СМКомпозитор
Салим
Мерчант