Особо опасен
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Особо опасен

Особо опасен (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.92009, Wanted
Боевик, Триллер142 мин16+

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О фильме

У Джханви три жениха. Первый - намного старше и довольно толстый. Второй - полицейский инспектор, который уже женат. Третий - мужчина, который часто приходит ей на помощь, но разбивает ее сердце, когда она узнает, что он - хладнокровный убийца...

Страна
Индия
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Время
142 мин / 02:22

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Особо опасен»