Осло, 31 августа
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Осло, 31 августа

Осло, 31 августа (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

6.62011, Oslo, 31. august
Драмы85 мин18+

Сюжет

Андерс лечится от наркозависимости в реабилитационной клинике в Осло. Его отпускают в город на собеседование. В прошлую такую поездку он попытался совершить самоубийство, но на этот раз действительно собирается встретиться со своими знакомыми и родственниками и попросить прощения. И все же его тяготит мысль, что в 34 года слишком поздно начинать жизнь с чистого листа.

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Информация

Страна
Дания, Швеция, Норвегия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Осло, 31 августа»

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