Осло, 31 августа (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Андерс лечится от наркозависимости в реабилитационной клинике в Осло. Его отпускают в город на собеседование. В прошлую такую поездку он попытался совершить самоубийство, но на этот раз действительно собирается встретиться со своими знакомыми и родственниками и попросить прощения. И все же его тяготит мысль, что в 34 года слишком поздно начинать жизнь с чистого листа.



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