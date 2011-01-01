Осло, 31 августа (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
6.62011, Oslo, 31. august
Драмы85 мин18+
Сюжет
Андерс лечится от наркозависимости в реабилитационной клинике в Осло. Его отпускают в город на собеседование. В прошлую такую поездку он попытался совершить самоубийство, но на этот раз действительно собирается встретиться со своими знакомыми и родственниками и попросить прощения. И все же его тяготит мысль, что в 34 года слишком поздно начинать жизнь с чистого листа.
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Йоаким
Триер
- АДАктёр
Андерс
Даниельсен Ли
- МКАктриса
Малин
Крепин
- АТАктёр
Аксель
Танке
- ГОАктёр
Ганс
Олав Бреннер
- ИОАктриса
Ингрид
Олава
- ЭРАктёр
Эйстейн
Рёгер
- ТБАктриса
Тоне
Беата Мостраум
- КОАктриса
Кьерсти
Одден Скьелдаль
- ПВАктёр
Петтер
Видт Кристиансен
- ЭЛАктёр
Эмиль
Лунд
- Сценарист
Йоаким
Триер
- ЭВСценарист
Эскиль
Вогт
- СЭПродюсер
Сигве
Эндресен
- ХОПродюсер
Ханс-Йорген
Оснес
- ЯИОператор
Якоб
Ире
- ТАКомпозитор
Торгни
Амдам