2025, Oscar Duarte vs. Miguel Madueno
Спортивный49 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Оскар Дуарте vs Мигель Мадуэно (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Два мексиканца возглавляют боксерский вечер в Анахайме. Еще недавно Дуарте выходил на бой против звездного Райана Гарсии, который с помощью победы над Оскаром оправился от поражения Джервонте Дэвису. Теперь самому североамериканцу необходимо вновь набирать ход. Две победы подряд с тех пор уже есть. Будет ли третья?
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