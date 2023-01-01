Осенний марафон (фильм, 1979) смотреть онлайн

У талантливого педагога и переводчика Бузыкина нерешительный характер. Он не может оставить жену и уйти к любимой женщине, не может отказать эксплуатирующей его талант сокурснице, терпит посещения доморощенного философа-алкаша, а когда, наконец, решается на смелый шаг — терпит фиаско, так как �по природе мягок и податлив, как воск.



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