Осанна
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Осанна
9.42018, Осанна
Документальный52 мин18+

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Осанна (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Вторая часть документальной трилогии режиссера Алексея Барыкина, объединенной темой Собора Казанской иконы Божией Матери. Андрей Мерзликин, Илзе Лиепа и Александр Михайлов рассказывают историю мученицы княгини Елизаветы Федоровны. Подвижницу взорвали в шахте Алапаевска в 1918 году. Команда картины обработала множество исторических материалов, показав подвиг героини с разных точек зрения — православной и большевистской.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.7 КиноПоиск