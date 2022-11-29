Осанна (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Вторая часть документальной трилогии режиссера Алексея Барыкина, объединенной темой Собора Казанской иконы Божией Матери. Андрей Мерзликин, Илзе Лиепа и Александр Михайлов рассказывают историю мученицы княгини Елизаветы Федоровны. Подвижницу взорвали в шахте Алапаевска в 1918 году. Команда картины обработала множество исторических материалов, показав подвиг героини с разных точек зрения — православной и большевистской.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время52 мин / 00:52
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