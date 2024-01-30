Оружие (фильм, 2023) смотреть онлайн

Непобедимый боец нападает на подчиненных известного криминального босса. Остросюжетный боевик с камео Кьюбы Гудинга-младшего.



Даллас — неостановимая машина убийства, человек с туманным прошлым, вышедший на тропу войны с преступностью. Он атакует наркокартели, банды байкеров и прочих мелких бандитов, руководствуясь только ему одному известными причинами. Кажется, что его конечная цель — криминальный авторитет Ларс, который держит в заложниках бывшую девушку Далласа. За мстителем также охотится и полиция, но никто не знает, на кого именно он работает.



Разгадать эту тайну можно, если смотреть фильм «Оружие» 2023 года онлайн в хорошем качестве на Wink.

