Оружие (фильм, 2023) смотреть онлайн

Фильмы
7.12023, The Weapon
Боевик, Триллер80 мин18+

О фильме

Непобедимый боец нападает на подчиненных известного криминального босса. Остросюжетный боевик с камео Кьюбы Гудинга-младшего.

Даллас — неостановимая машина убийства, человек с туманным прошлым, вышедший на тропу войны с преступностью. Он атакует наркокартели, банды байкеров и прочих мелких бандитов, руководствуясь только ему одному известными причинами. Кажется, что его конечная цель — криминальный авторитет Ларс, который держит в заложниках бывшую девушку Далласа. За мстителем также охотится и полиция, но никто не знает, на кого именно он работает.

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

2.6 IMDb

