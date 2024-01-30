Оружие (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Непобедимый боец нападает на подчиненных известного криминального босса. Остросюжетный боевик с камео Кьюбы Гудинга-младшего.
Даллас — неостановимая машина убийства, человек с туманным прошлым, вышедший на тропу войны с преступностью. Он атакует наркокартели, банды байкеров и прочих мелких бандитов, руководствуясь только ему одному известными причинами. Кажется, что его конечная цель — криминальный авторитет Ларс, который держит в заложниках бывшую девушку Далласа. За мстителем также охотится и полиция, но никто не знает, на кого именно он работает.
Рейтинг
2.6 IMDb
- ТШРежиссёр
Тони
Шина
- ТШАктёр
Тони
Шина
- АМАктриса
АннаЛинн
МакКорд
- ШПАктёр
Шон
Патрик Флэнери
- ДКАктёр
Джек
Кеси
- ЧЦАктёр
Чак
Цито
- РГАктёр
Ричард
Греко
- ДСАктёр
Дональд
Серроне
- МДАктёр
Марк
Джастис
- ЛАктриса
Литси
- РБАктёр
Рэндолл
Батинкофф
- МКСценарист
Майкл
Кэйсси
- ТШСценарист
Тони
Шина
- ААПродюсер
Азиф
Акбар
- ФБПродюсер
Филлип
Б. Голдфайн
- МГАктёр дубляжа
Максим
Галиц
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- МГХудожница
Марсела
Готера
- МАМонтажёр
Марк
Аткинс
- МАОператор
Марк
Аткинс
- МСОператор
Майкл
Су