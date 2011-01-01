Opeth - Live at Enmore Theatre (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

У нас была возможность посетить один из самых ожидаемых метал-концертов этого года. Свет погас, и группа Opeth величественно вышла на сцену под рев толпы. Opeth, как и всегда, устроили потрясающее шоу в театре «Энмор» в Сиднее. Подключив инструменты, они начали играть один из своих хитов. Участники Opeth без труда растворились в музыке, утянув за собой аудиторию, погружаясь в состояние транса под звуки голоса солиста и гитариста группы Микаэля Окерфельдта, наполнявшие зал.



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