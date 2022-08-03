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Операция «Мертвый снег» 2

Операция «Мертвый снег» 2 (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Død snø 2
Ужасы, Боевик96 мин18+

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О фильме

После встречи в горах с нацистами-зомби, лишь Мартину удалось добраться до цивилизации, в то время как все его приятели погибли. Однако парень забыл о маленьком подарке - золотой монете из клада, который подчиненные штандартенфюрера Герцога собирали для своего фюрера. Но даже после смерти немцы не намерены никому отдавать свои сокровища…

Страна
США, Великобритания, Исландия, Норвегия
Жанр
Комедия, Ужасы, Боевик
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Операция «Мертвый снег» 2»