Операция «Мертвый снег» 2 (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Død snø 2
Ужасы, Боевик96 мин18+
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О фильме
После встречи в горах с нацистами-зомби, лишь Мартину удалось добраться до цивилизации, в то время как все его приятели погибли. Однако парень забыл о маленьком подарке - золотой монете из клада, который подчиненные штандартенфюрера Герцога собирали для своего фюрера. Но даже после смерти немцы не намерены никому отдавать свои сокровища…
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Томми
Виркола
- ВХАктёр
Вегар
Хуль
- ОГАктёр
Орхан
Гамст
- МСАктёр
Мартин
Старр
- ЖДАктриса
Жослин
ДеБоэр
- ИХАктриса
Ингрид
Хаас
- СФАктёр
Стиг
Фроде Хенриксен
- Актриса
Амрита
Ачария
- ДМАктёр
Дерек
Мирс
- КЙАктёр
Кристоффер
Йонер
- ХХАктёр
Халлвард
Холмен
- Сценарист
Томми
Виркола
- ВХСценарист
Вегар
Хуль
- СФСценарист
Стиг
Фроде Хенриксен
- ЧОПродюсер
Четиль
Омберг
- ГПХудожник
Гуннар
Палссон
- КВКомпозитор
Кристин
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