Камерная хоррор-комедия о таксистке, подобравшей охотника на демонов. Эммерсон когда-то хотела построить карьеру в стендапе, но сейчас у нее нет на это ни возможностей, ни мотивации. По вечерам она развозит пользователей приложения Ferry, и одним из ее новых клиентов оказывается Роджер, поездка которого предполагает сразу несколько остановок. Уже после второй из них Роджер возвращается помятый и со следами крови на руках. Вскоре он раскрывает свою истинную цель — Роджер охотится на демонов, способных вселяться в людей. Таким образом он надеется положить конец проклятию, когда-то начатому его предком. Отправляйтесь в необычную вечернюю поездку, посмотрев фильм «Опасный пассажир» онлайн на Wink.

