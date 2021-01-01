Опасная вечеринка (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

После смерти мужа и отца семейство из матери и двух дочерей-подростков сталкивается с новой проблемой. Посетив вечеринку и впав в окрестном лесу в странное оцепенение, старшая дочь Бэтси теперь отка�зывается принимать пищу. Врачи не находят у девушки никаких отклонений, и она не теряет в весе, но теперь считает, что на неё возложена некая высшая миссия.



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