Оно (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, It Follows
Ужасы95 мин18+
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Сюжет
После сексуальной связи 19-летнюю девушку по имени Джей начинают мучать странные видения и непреодолимое чувство того, что кто-то или что-то за ней следит…
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Роберт Митчелл
- ММАктриса
Майка
Монро
- КГАктёр
Кейр
Гилкрист
- ОЛАктриса
Оливия
Луккарди
- ЛСАктриса
Лили
Сепе
- Актёр
Дэниэл
Дзоватто
- Актёр
Джейк
Вири
- БСАктриса
Бэйли
Спрай
- ДУАктриса
Дэбби
Уильямс
- РХАктриса
Руби
Харрис
- ЛПАктриса
Леиза
Пулидо
- Сценарист
Дэвид
Роберт Митчелл
- Продюсер
Дэвид
Роберт Митчелл
- Продюсер
Джошуа
Астрачан
- ПЧАктриса дубляжа
Полина
Чекан
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Печенкин
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ХПМонтажёр
Хулио
Перез IV
- МГОператор
Майк
Гиулакис
- DКомпозитор
Disasterpeace