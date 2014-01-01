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Оно

Оно (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, It Follows
Ужасы95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

После сексуальной связи 19-летнюю девушку по имени Джей начинают мучать странные видения и непреодолимое чувство того, что кто-то или что-то за ней следит…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Оно»

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