Они ползут за тобой
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Они ползут за тобой

Они ползут за тобой (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Them That Follow
Триллер, Ужасы94 мин18+

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О фильме

Действие разворачивается в христианской секте змееносцев в глубине Аппалачей. Дочь местного пастора Мара влюбляется в Огастаса, который разочаровался в принципах культа и собирается покинуть паству. К чему приведет запретная любовь? Решится ли Мара последовать за Огастасом?

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
5.4 IMDb