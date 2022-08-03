Они ползут за тобой (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Them That Follow
Триллер, Ужасы94 мин18+
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О фильме
Действие разворачивается в христианской секте змееносцев в глубине Аппалачей. Дочь местного пастора Мара влюбляется в Огастаса, который разочаровался в принципах культа и собирается покинуть паству. К чему приведет запретная любовь? Решится ли Мара последовать за Огастасом?
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Актриса
Оливия
Колман
- КДАктриса
Кейтлин
Дивер
- ЭЭАктриса
Элис
Энглерт
- ДГАктёр
Джим
Гэффиган
- Актёр
Уолтон
Гоггинс
- ТМАктёр
Томас
Манн
- ЛПАктёр
Льюис
Пуллман
- ЭТАктриса
Энни
Тедеско
- КЛАктриса
Катрин
Л. Альберс
- Продюсер
Джерард
Батлер
- Продюсер
Алан
Сигел
- УГПродюсер
Уильям
Галло II
- РСХудожник
Роджер
С. Амброзе
- ДРМонтажёр
Джошуа
Рэймонд Ли
- БЮОператор
Бретт
Юткевич