Они ползут за тобой (фильм, 2019) смотреть онлайн

Действие разворачивается в христианской секте змееносцев в глубине Аппалачей. Дочь местного пастора Мара влюбляется в Огастаса, который разочаровался в принципах культа и собирается покинуть паству. К чему приведет запретная любовь? Решится ли Мара последовать за Огастасом?

