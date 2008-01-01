Онг Бак 2: Непревзойденный (фильм, 2008) смотреть онлайн
Сюжет
В 1974 году по Буддийскому календарю и в 1421 году от Рождества христова влияние королевского двора Аюттаия времен правления короля Рама II, который сам был родом из этих мест, стало более могущественным, чем Сукхотаи. И оно росло с каждым днем, расширяя свои владения на восток. Армия Аюттаия покорила Город Ангелов за 7 месяцев. Год и 3 месяца спустя городской глава Ратчасена, который долгое время вынашивал планы захвата трона, начал уничтожать неугодных ему военачальников. Одним из таких и стал генерал Сингхадачо, сын которого Тиан чудом остался жив и попал в деревню повстанцев Пха Пик Крут, где командир Чер Нан воспитал его как родного сына. Прошли годы. Тиан возмужал и стал прекрасным бойцом, но так и не обрел покоя, омрачая каждый прожитый день черными мыслями о мести жестокому тирану Ратчасене. И день мести настал.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Тони
Джа
- ПРРежиссёр
Панна
Риттикрай
- Актёр
Тони
Джа
- СВАктёр
Саруню
Вонгкраянг
- СЧАктёр
Сорапонг
Чатри
- ПДАктриса
Примората
Дежудом
- НСАктёр
Нирут
Сиричаня
- ПВАктёр
Петчтай
Вонгкамлау
- СПАктёр
Сантисук
Промсири
- ППАктриса
Паттхама
Пантхонг
- СКАктёр
Супакорн
Китсувон
- НКАктёр
Натданай
Конгтонг
- Сценарист
Тони
Джа
- ПРСценарист
Панна
Риттикрай
- Продюсер
Тони
Джа
- ПППродюсер
Прачья
Пинкаю
- ПРПродюсер
Панна
Риттикрай
- ТЯКомпозитор
Тердсак
Янпан