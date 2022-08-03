One Direction: Это мы
Wink
Фильмы
One Direction: Это мы

One Direction: Это мы (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.72013, One Direction: This Is Us
Документальный, Музыка88 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Зрители отправятся в концертный тур вместе с участниками популярного английского бойз-бенда One Direction — обладателя наград BRIT Awards и трех MTV Video Music Award. Группа получила всемирную известность после музыкального конкурса The X-Factor. Их дебютный альбом «Up All Night» стал номером один в 15 странах мира.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Документальный, Музыка
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
4.4 IMDb