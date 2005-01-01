Он и Она - Секреты отношений. Ч.2. (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Почти все соглашаются, что мужчины и женщины - существа весьма различные однако большинство людей затруднились бы определить, в чем именно заключаются эти различия. За последние десять лет вышло немало книг, авторы которых пытались дать соответствующее определение. Но ни один из них так и не приблизился к истине хотя бы наполовину, способствуя лишь усилению взаимного недоверия и обид между полами. Как правило, тот или иной из полов выставляется в них жертвой другого. Поэтому важно было помочь людям понять, чем здоровые мужчины и женщины отличаются друг от друга. Этот фильм постарается дать ответы на самые важные вопросы.В этой программе делается попытка разобраться в чрезвычайно сложных и запутанных отношениях между человеческими полами, то есть между мужчинами и женщинами. Вас ждут увлекательные и уникальные эксперименты, которые помогут выявить, в чем состоят физические и психологические различия полов, и по каким критериям мужчина и женщина выбирает себе пару.



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