Омерзительная пятерка (фильм, 2023) смотреть онлайн

Кто-то обкрадывает банду преступников после того, как они проворачивают опасное ограбление поезда. Это значит, что предатель среди них. Вестерн «Омерзительная пятерка» — фильм с Эриком Робертсом, где никому из героев нельзя доверять.



1882 год. Дикий Билл Хиггинс, взломщик сейфов Бун Коллинс, отчаянная Генриетта Паркер и загадочный Тульса грабят поезд, перевозящий золотые монеты. В завязавшемся конфликте убит маршал, пытавшийся остановить преступников. После все четверо бросают лошадей, чтобы сбить со следа преследователей, и отправляются навстречу Кровавому Тому, предводителю операции. Но вот, проснувшись после привала, грабители обнаруживают, что из их сумки пропала драгоценная добыча.



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