Омерзительная четверка (фильм, 2021) смотреть онлайн

В маленький домик лесничего наведываются трое мужчин. Каждый из них может оказаться преступником. Камерный триллер «Омерзительная четверка» — фильм из Китая, в котором каждому герою есть, что скрывать.



Лесничий по имени Сангье приходит в себя с тяжелым похмельем в уединенной хижине в глубокой чаще. Вскоре к нему в дверь стучится раненый мужчина, который представляется полицейским и утверждает, что попал в аварию во время погони за браконьером. В результате погиб его напарник, а сам он нуждается в помощи. И действительно — в окрестностях они находят разбившийся служебный автомобиль и мертвого полицейского. Сангье начинает подозревать незнакомца во лжи, ведь он может оказаться тем самым браконьером. Тем временем у лесничего появляются новые гости: еще один мужчина, утверждающий, что он служит в полиции, и Кунбо, товарищ из деревни неподалеку. Начинается запутанная психологическая игра, где каждый участник может оказаться жестоким преступником.



Кто останется в живых на исходе дня, расскажет «Омерзительная четверка». Смотреть захватывающий триллер можно в онлайн-кинотеатре Wink.

