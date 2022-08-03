Омен (фильм, 1976) смотреть онлайн
7.91976, The Omen
Ужасы106 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Он был рождeн в 6 часов 6 июня. Как предсказано в Книге откровений, настанет конец света, последнее противостояние сил добра и зла, и началом его будет рождение сына Сатаны в облике человеческом. У жены американского дипломата Роберта Торна рождается мeртвый ребенок, но мужчина неспособен сообщить ей трагическую новость, поэтому усыновляет младенца с родимым пятном в виде трeх шестерок. Когда мальчик подрастает, вокруг него начинают происходить трагические события.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Ричард
Доннер
- ГПАктёр
Грегори
Пек
- ЛРАктриса
Ли
Ремик
- ДУАктёр
Дэвид
Уорнер
- БУАктриса
Билли
Уайтлоу
- ХСАктёр
Харви
Стивенс
- ПТАктёр
Патрик
Тротон
- МБАктёр
Мартин
Бенсон
- РРАктёр
Роберт
Ритти
- ТДАктёр
Томми
Дагган
- ДСАктёр
Джон
Страйд
- ДЗСценарист
Дэвид
Зельцер
- ХБПродюсер
Харви
Бернхард
- МНПродюсер
Мэйс
Нойфельд
- ЧОПродюсер
Чарльз
Орм
- СБМонтажёр
Стюарт
Бейрд
- ГТОператор
Гилберт
Тейлор
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит