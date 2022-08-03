Омен
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Омен

Омен (фильм, 1976) смотреть онлайн

7.91976, The Omen
Ужасы106 мин18+

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О фильме

Он был рождeн в 6 часов 6 июня. Как предсказано в Книге откровений, настанет конец света, последнее противостояние сил добра и зла, и началом его будет рождение сына Сатаны в облике человеческом. У жены американского дипломата Роберта Торна рождается мeртвый ребенок, но мужчина неспособен сообщить ей трагическую новость, поэтому усыновляет младенца с родимым пятном в виде трeх шестерок. Когда мальчик подрастает, вокруг него начинают происходить трагические события.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb