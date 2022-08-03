Он был рождeн в 6 часов 6 июня. Как предсказано в Книге откровений, настанет конец света, последнее противостояние сил добра и зла, и началом его будет рождение сына Сатаны в облике человеческом. У жены американского дипломата Роберта Торна рождается мeртвый ребенок, но мужчина неспособен сообщить ей трагическую новость, поэтому усыновляет младенца с родимым пятном в виде трeх шестерок. Когда мальчик подрастает, вокруг него начинают происходить трагические события.

