Омен 4: Пробуждение (фильм, 1991) смотреть онлайн

Сюжет

Бездетная пара – Карен и Джин Йорк – удочеряет маленькую девочку по имени Дилия. С этого дня вокруг семьи начинает твориться чертовщина, и Карен решает узнать, кем были родители Дилии. Так раскрывается шокирующая правда о происхождении малышки.



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