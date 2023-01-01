Омен 4: Пробуждение
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Омен 4: Пробуждение

Омен 4: Пробуждение (фильм, 1991) смотреть онлайн

8.01991, Omen IV: The Awakening
Ужасы, Триллеры93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Бездетная пара – Карен и Джин Йорк – удочеряет маленькую девочку по имени Дилия. С этого дня вокруг семьи начинает твориться чертовщина, и Карен решает узнать, кем были родители Дилии. Так раскрывается шокирующая правда о происхождении малышки.

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Информация

Страна
Канада, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Ужасы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Омен 4: Пробуждение»

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