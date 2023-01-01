Омен 4: Пробуждение (фильм, 1991) смотреть онлайн
8.01991, Omen IV: The Awakening
Ужасы, Триллеры93 мин18+
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Сюжет
Бездетная пара – Карен и Джин Йорк – удочеряет маленькую девочку по имени Дилия. С этого дня вокруг семьи начинает твориться чертовщина, и Карен решает узнать, кем были родители Дилии. Так раскрывается шокирующая правда о происхождении малышки.
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Рейтинг
4.9 КиноПоиск
3.9 IMDb
- ХМРежиссёр
Хорхе
Монтеси
- ДОРежиссёр
Доминик
Отенен-Жирар
- ФГАктриса
Фэй
Грант
- МВАктёр
Майкл
Вудс
- МЛАктёр
Майкл
Лернер
- ММАктёр
Мэдисон
Мэйсон
- ЭХАктриса
Энн
Хирн
- ДБАктёр
Джим
Бёрнс
- Актёр
Дон
С. Дэвис
- АВАктриса
Азия
Виейра
- МЛАктриса
Меган
Лейтч
- ДКАктриса
Джой
Когхилл
- ХБСценарист
Харви
Бернхард
- БТСценарист
Брайан
Тэггерт
- ДЗСценарист
Дэвид
Зельцер
- РДПродюсер
Роберт
Дж. Андерсон
- ХБПродюсер
Харви
Бернхард
- МНПродюсер
Мэйс
Нойфельд
- ФИМонтажёр
Фрэнк
Ирвин
- ДШКомпозитор
Джонатан
Шеффер