Окольцованная
Wink
Фильмы
Окольцованная

Окольцованная (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The Ring Cycle
Комедия, Драма13 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Это трагикомедия о женщине, в последний день ее брака пытающейся выяснить, что делать с ее обручальным кольцом. Прогуливаясь по Лондону, она сталкивается с разными людьми, которые подталкивают ее к новым отношениям ... с собой.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма, Короткометражка
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

6.0 IMDb