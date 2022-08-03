Окольцованная (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, The Ring Cycle
Комедия, Драма13 мин18+
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О фильме
Это трагикомедия о женщине, в последний день ее брака пытающейся выяснить, что делать с ее обручальным кольцом. Прогуливаясь по Лондону, она сталкивается с разными людьми, которые подталкивают ее к новым отношениям ... с собой.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма, Короткометражка
Время13 мин / 00:13
Рейтинг
6.0 IMDb
- Актриса
Натали
Дормер
- Актёр
Иман
Эллиотт
- ЛГАктриса
Льюэлла
Гидеон
- КЛАктриса
Кэти
Лайонс
- ДДАктриса
Джоэнна
Дэвид
- КУАктриса
Каррен
Уинчестер
- ДКАктриса
Донна
Комбе
- ЭКАктёр
Эд
Коулмэн
- НБАктёр
Найджел
Бойл
- СМАктёр
Саймон
Микок
- ДВАктёр
Данило
Висенте
- АААктриса
Айсегул
Алтин
- ДФХудожник
Джулиан
Фуллэлов
- ЭМХудожница
Элисон
МакЛафлин
- ЖБМонтажёр
Жустиньян
Бакли