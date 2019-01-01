Охотница: Руна мертвых
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Охотница: Руна мертвых

Охотница: Руна мертвых (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.42019, The Huntress: Rune of the Dead
Драмы, Ужасы105 мин18+
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Сюжет

811 год. Руна живет с сестрой, матерью и дедом в доме посреди глухого леса. Семья переживает нелегкие времена, и надежда только на отца, который всё никак не вернется из морского похода. Когда они уже теряют надежду увидеть его вновь, он возвращается, но совсем другим. Руна пытается разобраться, что с ним произошло, и как с этим связаны странные существа, периодически появляющиеся в лесу.

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Информация

Страна
Швеция, США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Драмы, Фэнтези

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охотница: Руна мертвых»

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