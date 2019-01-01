Охотница: Руна мертвых (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.42019, The Huntress: Rune of the Dead
Драмы, Ужасы105 мин18+
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Сюжет
811 год. Руна живет с сестрой, матерью и дедом в доме посреди глухого леса. Семья переживает нелегкие времена, и надежда только на отца, который всё никак не вернется из морского похода. Когда они уже теряют надежду увидеть его вновь, он возвращается, но совсем другим. Руна пытается разобраться, ч�то с ним произошло, и как с этим связаны странные существа, периодически появляющиеся в лесу.
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Информация
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.3 IMDb
- РТРежиссёр
Расмус
Тирзитис
- МСАктриса
Моа
Стефансдоттер
- ЙИАктриса
Йоханна
Идха
- ВОАктёр
Вива
Остервалл Лингбрант
- РБАктёр
Ральф
Бек
- АРАктёр
Андреас
Рюландер
- ПМАктёр
Петер
Мерлин
- УБАктёр
Урбан
Бергстен
- АЛАктриса
Андреа
Ларсдоттер
- ТКАктёр
Томми
Коркеамяки
- КААктёр
Константин
Алексеев
- РТСценарист
Расмус
Тирзитис
- ФАСценарист
Ф�аравид
Аф Угглас
- РТПродюсер
Расмус
Тирзитис
- ФАПродюсер
Фаравид
Аф Угглас
- СОПродюсер
Стюарт
Олсон
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- АДАктриса дубляжа
Алиса
Диянова
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- АТАктёр дубляжа
Александр
Трошин
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- РТМонтажёр
Расмус
Тирзитис