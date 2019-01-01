Охотница: Руна мертвых (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

811 год. Руна живет с сестрой, матерью и дедом в доме посреди глухого леса. Семья переживает нелегкие времена, и надежда только на отца, который всё никак не вернется из морского похода. Когда они уже теряют надежду увидеть его вновь, он возвращается, но совсем другим. Руна пытается разобраться, ч�то с ним произошло, и как с этим связаны странные существа, периодически появляющиеся в лесу.



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