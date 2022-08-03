Охотник (фильм, 2011) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Охотник» — это почти медитативное наблюдение за жизнью человека, чье существование неразрывно связано с землей. Камерное кино исследует философию простого труда и тихого героизма повседневности, погружая в ритмы сельской жизни, где каждое действие наполнено смыслом.
Фермер Иван Дунаев ведет размеренное существование, посвященное работе на земле и охоте. Его жизнь меняется с появлением двух женщин-заключенных. Постепенно в замкнутый мир Ивана проникают новые чувства и переживания. Обыденные события — работа в поле, воспитание детей, простые разговоры — складываются в целостную картину человеческой судьбы. Кино показывает, как внешне малозаметные события меняют внутренний мир мужчины.
Поэтическое размышление о связи человека с землей и личной ответственности перед предками — вот что такое «Охотник». Смотреть его понравится любителям аскетичной визуальной эстетики и неторопливого ритма, позволяющего прочувствовать каждое мгновение жизни героя.
Рейтинг
- Режиссёр
Бакур
Бакурадзе
- МБАктёр
Михаил
Барскович
- ОСАктриса
Оксана
Семенова
- СДАктёр
Сергей
Долгошеин
- ТШАктриса
Татьяна
Шаповалова
- ГААктёр
Гера
Авдочёнок
- ВДАктёр
Владимир
Дегилев
- ОИАктриса
Ольга
Иванова
- Сценарист
Бакур
Бакурадзе
- ИМСценарист
Иля
Малахова
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АГПродюсер
Арчил
Геловани
- ГдПродюсер
Гийом
де Сей
- МГХудожница
Марианна
Гайдук
- КШХудожник
Кирилл
Шувалов
- ГКХудожник
Георгий
Колотыгин
- ИММонтажёр
Иля
Малахова
- ДГМонтажёр
Дарья
Гладышева