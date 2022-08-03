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Охотник

Охотник (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Охотник
Драма119 мин18+

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О фильме

Фильм «Охотник» — это почти медитативное наблюдение за жизнью человека, чье существование неразрывно связано с землей. Камерное кино исследует философию простого труда и тихого героизма повседневности, погружая в ритмы сельской жизни, где каждое действие наполнено смыслом.

Фермер Иван Дунаев ведет размеренное существование, посвященное работе на земле и охоте. Его жизнь меняется с появлением двух женщин-заключенных. Постепенно в замкнутый мир Ивана проникают новые чувства и переживания. Обыденные события — работа в поле, воспитание детей, простые разговоры — складываются в целостную картину человеческой судьбы. Кино показывает, как внешне малозаметные события меняют внутренний мир мужчины.

Поэтическое размышление о связи человека с землей и личной ответственности перед предками — вот что такое «Охотник». Смотреть его понравится любителям аскетичной визуальной эстетики и неторопливого ритма, позволяющего прочувствовать каждое мгновение жизни героя.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охотник»