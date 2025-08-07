Охотник
Охотник (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, The Tracker
Боевик, Драма18+

О фильме

Фильм «Охотник» — динамичный боевик, где мастерство боевых искусств и личная месть переплетаются на фоне криминальных разборок. Картина передает хаос мафиозных войн через решимость героев и их борьбу за справедливость.

Бывший полицейский Коннор Спирс, промышляющий поимкой преступников, откликается на просьбу друга Рика, чью сестру похитили. Она была женой сына главаря китайской мафии, убитого русской группировкой в разгар войны кланов. Коннор и Рик отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти девушку. Их путь — это череда стычек и драк со злодеями, в которых навыки восточных единоборств становятся неоценимым подспорьем в диалогах с негодяями. Противостояние с мафией проверяет парней на стойкость и верность друг другу.

Рассказ о смелости и преданности в мире криминального хаоса, где сила духа важнее оружия, — вот что такое «Охотник». Смотреть его можно как дань жанру боевиков, где герои бросают вызов системе ради близких.

Страна
США, Канада
Жанр
Боевик, Криминал, Драма

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охотник»