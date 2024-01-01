Охота (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Компания друзей Пол, Джон, Леонард и Трэвис просто хотели поохотиться. Всё полетело под откос, когда они сбили на лесной дороге и без того раненую незнакомку. Она погибла. Виновники аварии встают перед выбором — позвонить в полицию или спрятать тело. Мнения разделились, но куча наличных в её сумке решает дело. Жадность и страх толкают приятелей на опасный путь. За одним преступлением тянутся другие: колесо завертелось, и вот уже сами подельники начинают грызню между собой. А масло в огонь подливает их таинственный противник, знающий про каждого слишком много.



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