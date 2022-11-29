Охота на снежного человека (фильм, 2020) смотреть онлайн

Снежный хоррор об ученых, столкнувшихся в горах с кровожадным йети. Группа исследователей отправляется в Гималаи на поиски лекарственного растения, способного исцелять от смертельных болезней, и перестает выходить на связь. Поисковый отряд прибывает в гималайские леса, чтобы найти пропавших ученых, но находит лишь загадочную запись о том, что на территории скрывается страшная угроза. Несмотря на предупреждение, герои продолжают искать коллег и встречают разъяренного снежного человека. Они понимают, что ученые вряд ли «просто заблудились», но бежать уже некуда. Выживет ли хоть кто-то, вы узнаете, посмотрев фильм «Охота на снежного человека» (2020) на Wink.

