Огрики: Приключения в космосе (фильм, 2025) смотреть онлайн

Ну и замечательный космический корабль получился у Огриков!

Отправляйся вместе с зелёным семейством покорять звёздные просторы и знакомиться с нашей Солнечной системой! А лучший в мире ракета-носитель Огнепых и умнейший профессор Шипучкин тебе в этом помогут!



- Самая огриковская из книг про космос

- Для веселого чтения всей семьей

- Суперпопулярная серия по всему миру

