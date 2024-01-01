Ограбление по-аризонски (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Посетители придорожной заправки сталкиваются с жестокими грабителями, готовыми на все, чтобы защитить свою добычу. Фильм «Ограбление по-аризонски» — напряженный, но ироничный криминальный триллер в ду�хе Квентина Тарантино и братьев Коэнов.



Продавец ножей едет в Калифорнию, чтобы навестить дочь, которая живет с матерью и ее новым мужем. По дороге он останавливается на единственной заправке на много километров, но там его ждет неприятный сюрприз: топлива нет, потому что грузовик с бензином запаздывает. Делать нечего — приходится ждать в местном дайнере, где он знакомится с официанткой Шарлоттой, женой шерифа. Новости вовсю кричат о недавнем ограблении банка, и как раз в этот момент на пороге появляются Трэвис и Бо, в которых посетители вскоре узнают опасных преступников. Ситуация быстро накаляется, и вскоре прозвучит не один выстрел.



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