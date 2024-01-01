Ограбление по-аризонски (фильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Посетители придорожной заправки сталкиваются с жестокими грабителями, готовыми на все, чтобы защитить свою добычу. Фильм «Ограбление по-аризонски» — напряженный, но ироничный криминальный триллер в ду�хе Квентина Тарантино и братьев Коэнов.
Продавец ножей едет в Калифорнию, чтобы навестить дочь, которая живет с матерью и ее новым мужем. По дороге он останавливается на единственной заправке на много километров, но там его ждет неприятный сюрприз: топлива нет, потому что грузовик с бензином запаздывает. Делать нечего — приходится ждать в местном дайнере, где он знакомится с официанткой Шарлоттой, женой шерифа. Новости вовсю кричат о недавнем ограблении банка, и как раз в этот момент на пороге появляются Трэвис и Бо, в которых посетители вскоре узнают опасных преступников. Ситуация быстро накаляется, и вскоре прозвучит не один выстрел.
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Информация
Рейтинг
- ФГРежиссёр
Фрэнсис
Галлуппи
- ДКАктёр
Джим
Каммингс
- Актёр
Ричард
Брэйк
- НЛАктёр
Николас
Логан
- ДДАктриса
Джоселин
Донахью
- ФЛАктёр
Фэйзон
Лав
- ДДАктёр
Джин
Джонс
- РБАктриса
Робин
Бартлетт
- КПАктёр
Коннор
Паоло
- СМАктриса
Сьерра
Маккормик
- РМАктёр
Раян
Мэссон
- БКАктриса
Барбара
Крэмптон
- ДПАктёр
Джон
Праудстар
- АЭАктриса
Александра
Эссоу
- СХАктёр
Сэм
Хантингтон
- ФГСценарист
Фрэнсис
Галлуппи
- КАПродюсер
Крис
Алан
- ФГПродюсер
Фрэнсис
Галлуппи
- ДКПродюсер
Джеймс
Клэйс
- ДКПродюсер
Джим
Каммингс
- ДГПродюсер
Дэвид
Гульельмо
- ДХПродюсер
Джо
Хит
- НЛПродюсер
Николас
Логан
- ЭФХудожница
Эмма
Флеминг
- ФГМонтажёр
Фрэнсис
Галлуппи
- МФОператор
Мак
Фискен
- МККомпозитор
Мэттью
Комптон