Огоньки
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Огоньки

Огоньки (фильм, 1972) смотреть онлайн

9.01972, Огоньки
Кино для детей, Для самых маленьких76 мин18+

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О фильме

В 1929 году по решению райкома комсомола трое городских ребят-пионеров из Балашовского детдома отправляются в глухую деревушку Пеньки учить крестьян грамоте. Непримиримому Петьке Осташкову, веселому Кузьке Журавлеву и поэтичному Саньке Вострухину предстоит не только дать бой невежеству и суевериям, но и самим узнать много нового о жизни в деревне и мироустройстве в целом.

Страна
СССР
Жанр
Кино для детей, Драма, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.3 IMDb