Огоньки (фильм, 1972) смотреть онлайн
9.01972, Огоньки
Кино для детей, Для самых маленьких76 мин18+
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О фильме
В 1929 году по решению райкома комсомола трое городских ребят-пионеров из Балашовского детдома отправляются в глухую деревушку Пеньки учить крестьян грамоте. Непримиримому Петьке Осташкову, веселому Кузьке Журавлеву и поэтичному Саньке Вострухину предстоит не только дать бой невежеству и суевериям, но и самим узнать много нового о жизни в деревне и мироустройстве в целом.
СтранаСССР
ЖанрКино для детей, Драма, Для самых маленьких
КачествоSD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
6.3 IMDb