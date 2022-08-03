В 1929 году по решению райкома комсомола трое городских ребят-пионеров из Балашовского детдома отправляются в глухую деревушку Пеньки учить крестьян грамоте. Непримиримому Петьке Осташкову, веселому Кузьке Журавлеву и поэтичному Саньке Вострухину предстоит не только дать бой невежеству и суевериям, но и самим узнать много нового о жизни в деревне и мироустройстве в целом.

