Огги и тараканы. Игрушки Огги|Диктатор|Сдается дом (фильм, 1998) смотреть онлайн

Толстый добродушный обыватель, кот Огги хочет только одного: чтобы никто не мешал ему наслаждаться спокойной и размеренной жизнью — вкусной едой, телевизором, мягким пуфом, на котором так уютно спится…Но бедного кота одолевают несносные соседи: три вредных таракана (Джой, Марки и Ди-Ди) постоянно отравляют ему жизнь жестокими шутками.

